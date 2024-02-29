Elazığ'da Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Konferansı Düzenlendi

Elazığ\'da Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Konferansı Düzenlendi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi' kapsamında Baskil Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesinde 'Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele' konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa, İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Manevi Destek İl Koordinatörü Oktay Demir konuşmacı olarak katıldı ve öğrencilere davranışsal bağımlılıkla mücadele yöntemleri hakkında bilgiler verdi. ÇEDES Projesi İlçe Koordinatörü Yunus Emre Altuntaş da İl Müftülüğü yetkililerine ve Oktay Demir'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

29.02.2024 11:01  Güncelleme: 11:02
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde "Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele" konulu konferans düzenlendi.

"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" kapsamında Baskil Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesinde gerçekleştirilen konferansa, İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Manevi Destek İl Koordinatörü Oktay Demir konuşmacı olarak katıldı.

Demir, öğrencilere davranışsal bağımlılıkla nasıl mücadele edilmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler verdi.

ÇEDES Projesi İlçe Koordinatörü Yunus Emre Altuntaş da katkılarından dolayı İl Müftülüğü yetkililerine ve Oktay Demir'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Emre Altuntaş, Baskil, Elazığ, Güncel, Son Dakika

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