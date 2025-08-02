Elazığ'da Demir Profil Kulağa Saplandı

Elazığ'da kulağına demir profil saplanan kişi yaralandı.
Tadım köyünde dün rüzgarın etkisiyle E.G'nin üzerine demir profiller düştü.
Düşen profillerden biri E.G'nin kulağına saplandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kulağa saplanan demir profilin bir bölümünü kesti. Yaralı E.G, daha sonra ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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