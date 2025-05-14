Elazığ'da Dereler Coştu

Elazığ'da yağışlar dereleri coşturdu
ELAZIĞ - Elazığ'da son günlerde etkili olan yağışlar, dereleri coşturdu.
Meteoroloji 13 Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Elazığ'da yağışlar etkili oldu. Son 2 gündür etkili olan sağanak yağışlarla birlikte Koçharman Köyü'nde dereler coştu. Yağışlar sonrası coşan dereler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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