Elazığ'da Dereler Coştu

Elazığ'da yağışlar dereleri coşturdu

ELAZIĞ - Elazığ'da son günlerde etkili olan yağışlar, dereleri coşturdu.

Meteoroloji 13 Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Elazığ'da yağışlar etkili oldu. Son 2 gündür etkili olan sağanak yağışlarla birlikte Koçharman Köyü'nde dereler coştu. Yağışlar sonrası coşan dereler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.