Elazığ\'da Dijital Detoks Etkinliği ve Geri Dönüşüm Kütüphanesi Açıldı

Elazığ'da "Dijital Detoks" etkinliği: Geri Dönüşüm Kütüphanesi açıldı

ELAZIĞ - Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Elazığ Hipodromu'nda "Dijital Detoks" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, atıl eşyaların dönüştürülmesiyle oluşturulan Geri Dönüşüm Kütüphanesi açıldı. Ailelerin ve çocukların katıldığı programda yüz boyama ve müzik gibi çeşitli etkinliklerle teknolojiye ara verildi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Elazığ Hipodrom Müdürlüğü iş birliğinde, dijital bağımlılığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Dijital Detoks" etkinliği düzenlendi. Elazığ Hipodrom Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe, Elazığ Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün ile Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammed Demirçelik katıldı. Etkinlik kapsamında atıl durumda bulunan televizyon, buzdolabı gibi ev eşyaları geri dönüştürülerek oluşturulan Geri Dönüşüm Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı. Ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ayrıca yüz boyama, müzik dinletisi gibi çeşitli eğlenceli aktiviteler de düzenlendi.

Gerçekleştirilen etkinliğin kıymetli olduğunu vurgulayan Elazığ Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, " Buradaki etkinlik ve hayata geçirilen alan Emine Erdoğan'ın himayelerinde olan Sıfır Atık Projesi, aynı zamanda teknolojiye bağımlılığı azaltmayı harmanlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler ve Hipodrom il müdürlüklerinde görev yapan kıymetli personellerinin hepsine teşekkür ediyorum. Devlet bu tip imkanları sunar. Devlet millet el ele şiarıyla her yerde görmemiz lazım" dedi.

Aile kurumunun önemine değinen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, " Toplumumuzun temelini, özünü oluşturan aile kurumu, küreselleşme, demokrafik dönüşüm, teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, dijitalleşme ve bu durumların olumsuz etkilerinden nasibini alarak tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemiz de etkilenmiştir. Paydaş kurumlarımız, aile ve evlilik kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik katkı sağlayacak, ekonomik fayda sağlayacak, ailenin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak hasılı aileyi koruyacak, güçlendirecek ve tüm riskler karşısında bütüncül bir yaklaşımla ailenin desteklenmesi çalışmalarını yürütüyoruz" diye konuştu.

Geri dönüşüm kütüphanesini de hayat geçirdiklerini ifade eden Hipodrom Müdürü Muhammed Demirçelik, " Bugün burada teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerine karşı önlem almak ve çocuklarımıza her geçen gün azalan kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Geri Dönüşüm Kütüphanesi'nin açılışını yaptık. Bu kütüphanede sadece teknoloji bağımlılığına karşı değil aynı zamanda Sıfır Atık Projesine katkı sağlamak, çocuklarımızın çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve gelecekte daha bilinçli bir toplumun parçası olmalarını sağlamak amacıyla hayat bulmuştur" şeklinde konuştu.