Elazığ'da dolu ve sağanak yağış etkili oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre etkisini gösteren yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Elazığ'da dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran ve misket büyüklüğünde yağan dolu ve sağanak sonrası sokaklarda su birikintisi oluştu. Dolu yağışı vatandaşları zor durumda bıraktı.