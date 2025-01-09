Elazığ'da Domuz Sürüsü Görüntülendi

Elazığ'da domuz sürüsü böyle görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi.
Baskil'in Konalga Zekkan dağlarında domuz sürüsü görüntülendi. Domuz sürüsü bir süre dağda yiyecek aradı. Köy sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen domuz sürüsü daha sonra gözden kayboldu.
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