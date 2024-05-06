Elazığ'da düzenlenen operasyonda 17'si hükümlü 19 kişi yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da düzenlenen operasyonda 17'si hükümlü 19 kişi yakalandı

Elazığ\'da düzenlenen operasyonda 17\'si hükümlü 19 kişi yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen asayiş operasyonunda, hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanması için çalışma yapıldı. Operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan hükümlü olan 17 kişi ile kasten yaralama suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı. Hükümlüler cezaevine teslim edilirken, şüpheliler tutuklandı.

06.05.2024 14:37
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Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 17'si hükümlü 19 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 17 hükümlü ile "kasten yaralama" suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Elazığ, Cezaevi, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da düzenlenen operasyonda 17'si hükümlü 19 kişi yakalandı - Son Dakika

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