Elazığ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ\'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da tefecilik suçuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara yüksek faizle borç para veren, çeklerin takas suretiyle fiyatını düşüren ve borcunu ödeyemeyenler için pos tefeciliği yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise çok sayıda çek ve senet, 2 pos cihazı, ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirildi.

26.04.2024 15:19
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Elazığ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara yüksek faizle borç para verdikleri, ileri tarihli çeklerin takas suretiyle fiyatını düşürdükleri ve borcunu ödeyemeyenler için pos tefeciliği yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda çek ve senet, 2 pos cihazı, ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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