Elazığ\'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi

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ELAZIĞ Valisi Numan Hatipoğlu, kent merkezindeki okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini, engelli ve hamile kamu personellerinin idari izinli sayılacağını duyurdu.

Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Vali Hatipoğlu, açıklamasında, "Sevgili öğrenciler, eğitim hayatınızın kesintisiz devam etmesi için tüm çabamızı sürdürüyoruz. Ancak, gece boyunca yağış miktarının beklenenden fazla olduğunu tespit ettik. Sizleri seviyor ve önemsiyoruz. Bu nedenle 25 Kasım Pazartesi günü eğitime bir gün ara verme kararı aldık. Ayrıca, engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır" dedi.