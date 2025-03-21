Elazığ'da Eğitime Kar Engeli

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 Mart Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."