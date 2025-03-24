Elazığ'da Fidan Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika
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Elazığ'da Fidan Dağıtımı Yapıldı

Dünya Ormancılık Günü'nde Elazığ'da 7 bin fidan dağıtıldı, 23 bin fidan daha verilecek.

24.03.2025 20:16
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Elazığ'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara 7 bin fidan dağıtıldı.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, ceviz, badem, sedir, servi gibi orman ağaçları ile kekik, lavanta, adaçayı, melisa gibi aromatik bitkilere ait 7 bin fidan dağıtıldı.

Hafta boyunca devam edecek olan etkinlikler kapsamında 23 bin fidanın dağıtımı gerçekleştirilecek.

Etkinliğe katılan Vali Numan Hatipoğlu, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nı kutladıkları bu günlerde daha yeşil bir çevre için her vesileyle fidan dikim etkinliği yaptıklarını belirtti.

Vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde son 20 yıl içerisinde çok büyük bir ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi, bölgemizde de öyle. Hem Keban hem de Hazar Gölü havzasında geniş alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Dağıtmış olduğumuz fidanlarla memleketimizin daha yeşil hale gelmesi için vatandaşlarımızı teşvik ediyoruz. Bu anlamda Elazığlı hemşehrilerimizin yoğun ilgisi görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti."

Programa, Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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