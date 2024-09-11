Elazığ'da Kadınlardan Geleneksel Pestil - Son Dakika
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Elazığ'da Kadınlardan Geleneksel Pestil

Elazığ\'da Kadınlardan Geleneksel Pestil

Elazığ'ın Yukarı İçme Köyü'nde bağ bozumu döneminde, kadınlar tarafından imece usulü pestil yapımı gerçekleştiriliyor. Üzümler özel beyaz toprakla kaynatılarak kurutuluyor ve tüketilmek üzere hazırlanıyor.

11.09.2024 14:43
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ELAZIĞ'ın Yukarı İçme Köyü'nde bağ bozumu döneminde, dalından toplanan üzümler kış aylarında tüketilmek üzere pestil haline getiriliyor.

Her yıl bağ bozumu döneminde, köydeki kadınlar imece usulü pestil yapımını gerçekleştiriyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan bu işlem, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte üzüm hasadıyla başlıyor. Toplanan üzümler yıkanarak geleneksel yöntemlerle şırası çıkarılıyor ve pestil yapımında kullanılan özel toprakla mayalanıyor. Ardından, kazanda kaynatılan şıranın bir kısmı kepekli un ile karıştırılarak tekrar kaynamaya bırakılıyor ve serime hazır hale getiriliyor. Hazırlanan pestiller, ince bir şekilde serilen kumaşlar üzerine konuluyor ve bir gün kuruması için bekletiliyor. Kuruduktan sonra kumaştan ayrılarak yenilmeye hazır hale getiriliyor.

'ÖZEL BEYAZ TOPRAKLA KAYNATIYORUZ'

Köy sakini Pembe Sarışın, pestil yapımına Eylül ve Ağustos aylarında yapmaya başladıklarını ifade ederek, "Öncelikle üzümleri sıkmaya başlıyorum. Sıktıktan sonra üzüm şırasını kazanda kaynatıp kovalara alıyorum. Kovalarda süzülmesi için bir saat bekliyorum. Ardından, şıraları tekrar kazana doldurup pişirmeye başlıyoruz. Pestil için hazırladığımız bulamacı özel beyaz toprakla kaynatarak tatlandırıyoruz. Bu beyaz toprak genellikle belirli bir bölgede bulunur ve üzümü tatlandırmak için kullanılır. Üzüm toplamaya ve pestil yapmaya Eylül ve Ağustos aylarında başlıyoruz; beyaz üzüm olarak adlandırdığımız şifoni üzümünü pestil yapımında kullanıyoruz. Bulamacı kaynattıktan sonra beyaz bir bez üzerine seriyoruz ve kurumaya bırakıyoruz. Yaklaşık iki gün kuruduktan sonra bezden pestili ayırıp katlıyoruz ve sofralarda yerini alıyor" dedi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: DHA

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