Arkeolojik kazı çalışmalarında başına demir saplanan işçi yaralandı

Elazığ'da korkunç bir olay meydana geldi.

ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARINDA BAŞINA DEMİR SAPLANDI

Merkez ilçede yer alan tarihi Tadım Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları sırasında işçilerden Erkan G.'nin başına, alanda bulunan bir demir parçası saplandı.

SPİRAL MAKİNESİYLE KESİLDİ

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Demirin bir kısmı itfaiye ekipleri tarafından spiral makinesiyle kesildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 50 yaşındaki Erkan G., tedaviye alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.