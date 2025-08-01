Elazığ'da korkunç bir olay meydana geldi.
Merkez ilçede yer alan tarihi Tadım Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları sırasında işçilerden Erkan G.'nin başına, alanda bulunan bir demir parçası saplandı.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Demirin bir kısmı itfaiye ekipleri tarafından spiral makinesiyle kesildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 50 yaşındaki Erkan G., tedaviye alındı.
İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Arkeolojik kazı çalışmalarında başına demir saplanan işçi yaralandı - Son Dakika
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