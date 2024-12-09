Elazığ'da İstinak Duvarı Yıkıldı

Elazığ'da sağanak nedeni ile istinat duvarı yıkıldı
ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde istinat duvarı, sağanak yağış nedeni ile yıkıldı.
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, önceki gün sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeni ile Bükardi yolu üzerindeki istinat duvarlarının bir bölümü yıkıldı. Ekipler, yıkılan bölümlerin yeniden yapılması için çalışma başlattı.
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