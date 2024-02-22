Elazığ'da Kaçakçılık Operasyonu: 45 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da Kaçakçılık Operasyonu: 45 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Elazığ\'da Kaçakçılık Operasyonu: 45 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Ş.E'nin kaçak tütün bulundurduğu ihbarı üzerine yapılan çalışmada, 45 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

22.02.2024 16:29  Güncelleme: 16:30
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Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Ş.E'nin kaçak tütün bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan şüphelinin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 45 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Elazığ, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Kaçakçılık Operasyonu: 45 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Kaçakçılık Operasyonu: 45 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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