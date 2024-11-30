Elazığ'da Kadına Şiddete Fidanlı Mücadele

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Elazığ'da kadına yönelik şiddetle mücadele için fidanlar toprakla buluştu

ELAZIĞ - Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, fidan dikimi ve bilgilendirme etkinliği düzenledi. Vatandaşlara broşürler dağıtılarak şiddetle mücadelede farkındalık oluşturuldu.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte fidan dikimi gerçekleştirilirken, vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtılarak şiddetle mücadeleye dikkat çekildi. İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun eşi Ayfer Hatipoğlu, Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün ve müdürlük personeli katıldı. Etkinlikte dağıtılan broşürlerle vatandaşlara, şiddetin önlenmesine yönelik yasal haklar, destek mekanizmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.