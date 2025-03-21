Elazığ'da Kapanan Köy Yollarında Çalışmalar Devam Ediyor

Elazığ'da kapanan 293 köy yolunda çalışmalar sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da kar yağışıyla birlikte ulaşıma kapanan 293 köy yolunda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ'da kar yağışı etkili oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran yağış sonrasında 316 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışla birlikte İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar ile 23 köy yolu ulaşıma açılırken 293 köy yolunda ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.