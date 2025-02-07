Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim yerinin yolu kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte dün etkili olan ve yer yer devam eden kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.
Kar nedeniyle merkezde 7, ilçelerden Ağın'da 5, Baskil'de 3, Maden'de 6, Karakoçan'da 13, Keban'da 11, Kovancılar'da 10, Palu'da 2 ve Sivrice'de 2 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, 59 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da kar nedeniyle 59 yol kapandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?