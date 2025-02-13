Elazığ'da Kar Yağışı Devam Ediyor

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Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da dün başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Elazığ'da dün sabah itibariyle etkili olan kar yağışı, kent merkezinin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Merkeze bağlı Güneykent Mahallesi Yemişlik mevkiinde lkar yağışı devam ederken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağan kar yağışından dolayı kent genelinde kapanan 159 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ediyor.