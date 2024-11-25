Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara

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Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenciler, tüm çabamız sizin eğitim hayatınızın aksamasız olarak geçmesi için. Ancak yağışların akşama göre beklenenden daha fazla olduğunu gözlemledim tüm gece. Sizleri seviyor ve değer veriyoruz, bu nedenle bugün itibarıyla 1 gün eğitime ara veriyoruz. Ayrıca engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaklardır."