Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı - Son Dakika
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Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Elazığ\'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrası Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda mahsur kalan araçlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Meteoroloji, bölgede hava koşullarının parçalı bulutlu geçeceğini ve bu nedenle buzlanma olabileceğini açıkladı.

06.01.2025 11:59  Güncelleme: 12:03
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ELAZIĞ'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte, Hazarbaba Kayak Merkezi'nde yolda mahsur kalan araçlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Elazığ'da dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda bazı araçların mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla gece saatlerinde mahsur kalan araçlar kurtarılarak, güvenli şekilde ilerlemeleri sağlandı. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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