Elazığ'da Kar Yağışı ve Buzlanma Uyarısı

ELAZIĞ'da kar etkili olurken, yüksek kesimler beyaza büründü.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün zirai don ve kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ'da gece saatlerinde kar etkili oldu. Yağışla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Meteoroloji verilerine göre, bölge genelinde beklenen düşük sıcaklık ve yağış nedeniyle gece ile sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.