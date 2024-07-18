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Elazığ'da kırmızı listede yer alan Arap tavşanı görüntülendi

ELAZIĞ - Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Elazığ'da görüntülendi.

IUCN tarafından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Elazığ'ın Keban ilçesinde görüntülendi. Bir vatandaş tarafından görüntülenen arap tavşanı daha sonra gözden kayboldu.