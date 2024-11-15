Elazığ'da Kız Arkadaşına Saldırdı, İntihar Etti - Son Dakika
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Elazığ'da Kız Arkadaşına Saldırdı, İntihar Etti

Elazığ\'da Kız Arkadaşına Saldırdı, İntihar Etti

Vahap Selim Çetin, kıskançlık yüzünden Semra Demirelli'yi vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu.

15.11.2024 16:52
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ELAZIĞ'da yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'yi (25) ensesinde vurarak ağır yaralayan Vahap Selim Çetin (26), aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 263'üncü Sokak'ta meydana geldi. Vahap Selim Çetin, yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti. Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında iddiaya göre 'kıskançlık' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli'ye ateş etti. Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİSİNİN DE DURUMU AĞIR

Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Semra Demirelli'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaçan Vahap Selim Çetin de Akçakiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Çetin, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AĞABEYİ DE KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETMİŞTİ

Öte yandan Vahap Selim Çetin'in (29) ağabeyi Halil Çetin de temmuz ayında kız arkadaşı Rukiye Yıldırım'ı (29) Hazar Gölü kıyısında bir aracın içerisinde tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'da yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'yi ensesinde vurarak ağır yaraladıktan sonra gittiği Akçakiraz beldesinde aynı silahla intihara kalkışan Vahap Selim Çetin, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Çetin'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Semra Demirelli'nin hayati tehlikesi devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Kız Arkadaşına Saldırdı, İntihar Etti - Son Dakika

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