Elazığ'da Koruma Altındaki Dağ Keçileri Görüntülendi

Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın tarihi Palu Kalesinde sürü halinde gezen dağ keçileri görüntülendi. Koruma altındaki bu canlıları avlayanlara 650 bin lira ceza kesiliyor.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin Kırmızı listesinde bulunan ve genelde kayalık, sarp yamaçlarda yaşam süren dağ keçileri, tarihi Palu Kalesinde görüldü. Görüntüler yaban hayatının büyüleyici yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan, koruma altında bulunan dağ keçilerini avlayanlara 650 bin lira ceza kesiliyor.