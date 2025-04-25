Elazığ\'da Köy Yolları Onarıldı

Elazığ'da ilkbahar dönemindeki kuvvetli sağanak nedeniyle kırsal bölgelerde meydana gelen toprak kayması ve selden zarar gören köy yolları ile altyapılar, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla onarıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kış sezonundaki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanan 546 köy ve 679 mezra yolunda 7/24 karla mücadele çalışması yürüterek yol açma çalışması gerçekleştirdi.

İlkbaharla birlikte kırsal bölgelerde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sel ve toprak kaymaları sonucu bazı köy yolları ve altyapıda hasar oluştu.

Kırsalda yaşayanların mağdur olmaması için mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet sunan ekipler, 257 kilometrelik yol stabilize, yol altyapı iyileştirme, hendek temizliği, menfez boru atma ve kanalizasyon işi gerçekleştirdi.

"Köy yollarımızda stabilize çalışması gerçekleştirmeye devam ediyoruz"

Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, yoğun bir kar sezonunu geride bırakırken İl Özel İdaresi ekiplerinin de karla mücadele kapsamında yoğun çalışma yürüttüğünü belirtti.

Devletin tüm imkanlarıyla kent merkezlerinde olduğu gibi kırsalda yaşayanlara da en iyi hizmeti sunmak adına gayret gösterdiklerini ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Kar sezonunun hemen akabinde yoğun kar yağışından, sağanak yağışlardan ve olumsuz hava şartlarından etkilenen köy yollarımızda hızlı bir stabilize çalışması gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Şu ana kadar 256 kilometrelik bir yol stabilize çalışması ve yol altyapılarının iyileştirilmesi çalışmasını gerçekleştirmiş olduk. Bu da bizim için oldukça önemli bir rakam. Ekiplerimizi yürekten kutluyorum, yaptıkları çalışmalarla müthiş bir işletme içi tasarruf sağlamış oldular, aynı zamanda vatandaşımızın memnuniyeti anlamında da önem taşıyan işler ortaya koydular."

Hatipoğlu, kuvvetli sağanağın etkili olduğu köylerde altyapıda da hasar meydana geldiğini, yapılan çalışmalarla altyapıların onarılarak doğal afetlere karşı daha güçlü hale getirildiğini dile getirdi.

Kentteki en ücra köylere kadar kesintisiz hizmet sağlandığını vurgulayan Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"İl Özel İdaremiz köylerimizde ve mezralarımızda yaşayan tüm vatandaşlarımızın ulaşım ve altyapı sorunlarını giderme hususunda büyük bir kararlılık içerisinde çalışıyor. Köylerimizin içme suyu ihtiyacının sağlanması, onların daha sağlıklı bir çevrede yaşamaları, kanalizasyon şebekelerinin yapılmasıyla ilgili olarak da çalışmalarımız devam ediyor. Ulaşım, köylerin altyapısı ve köylerimizde çocuk parklarına kadar pek çok çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Köylerimizi daha yaşanılır kılmak için yaptığımız çalışmaların en önemli hususunu oluşturuyor. İl Özel İdaremizle kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ulaştırma anlamında büyük bir gayret içerisindeyiz."