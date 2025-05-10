Elazığ\'da Koyun Sürüsüne Çarpma Kazası

ELAZIĞ'da, otomobilin sürüye çarptığı kazada 15 koyun öldü, sürücü hafif yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. İncelemede, 15 koyunun öldüğü belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.