Elazığ'da Mağazada Yangın Çıktı

ELAZIĞ'da ev eşyaları satan mağazada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Hacı Ömer Bilginoğlu Caddesi'nde ev eşyaları satan bir mağazada bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İşyerindekiler tahliye edilirken, İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Mağazada hasar meydana geldi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,