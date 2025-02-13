Elazığ'da Mahsur Kalan Sürücü Kurtarıldı

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Elazığ'da aracı ile karda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da aracıyla karda mahsur kalan vatandaşın yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Arıcak ilçesi Göründü Köy yolunda aracıyla mahsur kalan bir sürücü,Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Yoğun fırtına nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyen sürücü, yetkililere ulaşarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen bölgeye ulaşarak mahsur kalan vatandaşı güvenli bir şekilde kurtardı.