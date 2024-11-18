Elazığ'da Metruk Binada Yangın Çıktı - Son Dakika
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Elazığ'da Metruk Binada Yangın Çıktı

Elazığ\'da Metruk Binada Yangın Çıktı

Elazığ'ın Nailbey Mahallesi'nde bir metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.

18.11.2024 17:59  Güncelleme: 18:01
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ELAZIĞ'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ'da merkeze bağlı Nailbey Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,

Kaynak: DHA

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