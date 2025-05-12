Elazığ'da Muhtara Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

ELAZIĞ'da mahalle muhtarı Hacı Mehmet Özdemir'in silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 9 Mayıs'ta Sürsürü Mahallesi'nin muhtarlık ofisinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, ofise girip muhtar Hacı Mehmet Özdemir'e ateş etmeye başladı. Özdemir bacağından yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı muhtar, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhtarın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

SALDIRI KAMERADA

Diğer yandan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; şüphelinin bir süre ofis girişinde beklediği, daha sonra içeri geçerek kameranın görmediği koridorda Özdemir'e yanında getirdiği tabancayla ateş açıp kaçtığı, çevredekilerin de Özdemir'i ofisin önüne getirip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiği anlar yer aldı.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırgan ile olayla bağlantısı bulunan 3 şüpheliyi operasyonla yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,