Elazığ\'da Muhtara Silahlı Saldırı

SALDIRI KAMERADA

Elazığ'da Sürsürü Mahallesi Muhtarı Hacı Mehmet Özdemir'in silahlı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Muhtarlık ofisinin kameralarına yansıyan görüntülerde; şüphelinin bir süre ofis girişinde beklediği, daha sonra içeri geçerek kameranın görmediği koridorda Özdemir'e yanında getirdiği tabancayla ateş açıp kaçtığı, çevredekilerin de Özdemir'i ofisin önüne getirip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiği anlar yer aldı.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,