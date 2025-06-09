Elazığ\'da Nadir Benekli Semender Görüntülendi

Elazığ'da benekli semender görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan benekli semender görüntülendi.
Elazığ'ın Palu ilçesi Beyhan Beldesinde bir vatandaş, çeşmenin oluğunda nadir görülen sarı benekli semenderi fark etti. Ardından cep telefonunu çıkaran şahıs, olukta yüzen semenderi uzun süre görüntüledi.
Sarı semenderler, ekosistem için önemli canlılar arasında yer alıyor. Uzmanlar, benzer durumlarda hayvanların doğaya salınmasının biyolojik denge açısından kritik önemde olduğunu vurguluyor.
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