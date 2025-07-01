Elazığ'da Orman Yangını

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde ormanda örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

Keban ilçesine bağlı Ulupınar köyü kırsalındaki ormanda öğleden sonra örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine bölgeye Elazığ Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürerken, şu ana kadar onlarca dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

Haber-Kamera: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,