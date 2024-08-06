Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Uslu köyü mevkisinde meşe ağaçlarından oluşan ormanlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Zorlu arazi şartlarında yangın söndürme araçları ve iş makineleri ile ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.