Elazığ'da Otobüs ile Kamyonet Çarpıştı

Elazığ'da halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Elazığ- Baskil kara yolunda, sürücülerinin ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet ile karşı yönden gelen Baskil Belediyesine ait halk otobüsü çarpıştı.
Kazada, 4 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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