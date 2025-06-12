ELAZIĞ'da motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın, gece saatlerinde Ahmet Kabaklı Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevlerin yükseldiğini sürücü, aracı sağa çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da otomobil yangını - Son Dakika
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