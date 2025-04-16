Elazığ'da park halinde bulunan motorsiklet yandı

ELAZIĞ'da bir binanın bahçesinde park halinde olan motosiklet alev alarak yandı.

İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesinde bulunan bir binanın bahçe kısmında park halinde bulunan motosiklet bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,