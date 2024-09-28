Elazığ\'da Park Halindeki Araç Yandı

ELAZIĞ'da park halindeki otomobil, motor kısmından alev alarak yandı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay, öğle saatlerinde İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki 44 AEY 420 plakalı otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede alevler otomobili sararken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,
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