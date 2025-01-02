Elazığ\'da Regaip Kandili Programları Düzenlendi

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ELAZIĞ'daki camilerde, üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili için programlar düzenlendi.

Elazığ'da, İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla, camilerde programlar düzenlendi. İl Müftülüğü tarafından İzzetpaşa Camiinde düzenlenen programda İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Regaip kandilini kutlayarak üç ayların önemine dair bilgiler verdi. Programda Kuran-ı Kerim tilaveti verildi, kaside ve ilahiler okundu. Program, duaların edilmesiyle sona erdi. Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından da programa katılanlara kandil simidi ve çay ikram edildi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,