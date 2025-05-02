Elazığ'da Sağanak Yağış Etkili - Son Dakika
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Elazığ'da Sağanak Yağış Etkili

Elazığ'da sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakalayarak zorlu anlar yaşattı.

02.05.2025 12:49
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Elazığ'da sağanak yağış etkili oluyor

ELAZIĞ - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarı yaptığı Elazığ'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

Elazığ'da, dün akşamüstü başlayan sağanak yağış kent genelinde bugün de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteorolojinin açıklamasının ardından kent merkezinde aniden yağan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Meteoroloji radarından alınana son verilere göre Elazığ il genelinde beklenene yağışların yer yer kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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