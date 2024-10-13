Elazığ\'da şehit ve gazi aileleri için gezi programı düzenlendi

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Elazığ'ın Keban ilçesinde şehit ve gazi aileleri için gezi programı gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu Şehit Aileleri Federasyonu tarafından düzenlenen gezi kapsamında için ilçeye gelen şehit ve gazi aileleri, Kaymakam Furkan Atalık ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi tarafından karşılandı.

Aileler, ilçedeki turistik mekanları, Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralini, Fırat Köprüsünü, Fırat Nehri mevkisini ve Seyir Tepesi'ni gezdi.

Kaymakam Atalık, ilçede şehit ve gazilerin ailelerini misafir etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Ailelerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Atalık, "Misafirlerimize Keban'ın doğal güzelliklerini gösterme fırsatı bulduk. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Federasyon Başkanımız Veysel Doğan'a, şehit ve gazi ailelerimize teşekkür ediyorum." dedi.