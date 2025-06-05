Elazığ'da şehitler unutulmadı

ELAZIĞ - Elazığ'da Kurban Bayramı arifesinde kent protokolü şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Kurban Bayramı arifesinde Elazığ'daki şehitler unutulmadı. Bu çerçevede Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan il genelindeki 3 şehitliği ziyaret etti. Protokol, şehit kabirlerine karanfil bırakarak dualar etti.

Kurban Bayramı'nın ülke, İslam alemi ve dünya için barış ile huzur getirmesini temenni eden Vali Numan Hatipoğlu, "Başta Gazze olmak üzere Doğu Türkistan'da ve Afrika'da zulüm çeken hem din kardeşlerimize hem de insanlara huzur ve esenlikler getirsin. Bugün arife olmasından dolayı bizlerde şehitlikleri ziyaret ediyoruz. Aziz bayrağımızın, dinimizin ve devletimizin korunması için canlarını gözünü kırpmadan feda eden şehitlerimizi ruhlarını yad ediyoruz" dedi.