Elazığ\'da Sel Felaketi

Elazığ'da sağanak yağış dereleri taşırdı, selin gelişi böyle görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sonrası taşan dereler sele neden oldu. Selin geliş anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sağanak yağış ve sonrasında oluşan sel ilçede bulunan köylerdeki tarım arazilerinde maddi hasara neden oldu. Yağış sonrası taşan derelerin neden olduğu selin geliş anı ise kameralara yansıdı.
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