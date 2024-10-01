Elazığ\'da Sel Hasar Tespiti Başladı

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Elazığ'da sel sonrası hasar tespit çalışmaları

ELAZIĞ - Elazığ'da geçtiğimiz gün etkisini gösteren ve sele neden olan sağanak sonrası İl Özel İdaresi ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Palu ilçesine bağlı Parsiyan köyünde geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Dereler taşarken sel suları köy merkezine kadar ulaştı. Yaşanan sel nedeniyle köyün yolları zarar görürken, ahırları da su bastı. Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, yaşanan sel nedeniyle hasar tespit çalışmalarına başladı.