Elazığ'da Şiddetli Rüzgar Reklam Panosunu Devirtti

Şiddetli rüzgar reklam panosunu devirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da şiddetli rüzgar nedeni ile reklam panoları ile uyarı levhaları devrildi.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı şiddetli rüzgar Elazığ'da etkili oldu. Bazı ilçelerde dolu yağışının da etkili olduğu kentte Kovancılar karayolu Çağlar mevkiinde bulunan dev reklam panosu da şiddetli rüzgardan nasibini aldı. Fırtına nedeni ile devrilen pano, kullanılamaz hale gelirken, bazı uyarı levhalarının da yerinden söküldüğü görüldü.