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Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika
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Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Elazığ'da Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah kaçakçılığı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, mermi, fişek ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Elazığ\'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı
17.12.2023 - 15:11,
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Elazığ'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, mermi, fişek ve bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Elazığ, Son Dakika

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