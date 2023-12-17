Elazığ\'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

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Elazığ'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, mermi, fişek ve bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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