Elazığ'da silahlı saldırıda 4 tutuklama

Elazığ'da 10 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ulukent Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bir iş yerinin önünde oturanlara, seyir halindeki bir araçtan ateş edilmesi sonucu 10 kişinin yarandığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, ruhsatsız 5 tüfek ve tabanca ile 120 kartuş ve 30 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Hakimliğe çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ulukent Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta bir iş yerinin önünde oturanlara seyir halindeki bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu 10 kişi yaralanmış, saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.