Elazığ'da Sis Denizi Görüntüleri

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Elazığ'da sis denizi hayran bıraktı

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan yoğun sis, kenti adeta bir sis denizine dönüştürdü. Dron ile kaydedilen görüntülerde, güneş ışıklarının sis bulutlarıyla birleştiği anlar mest edici bir manzara oluşturdu.

Elazığ'da etkili olan yoğun sis, kent merkezini adeta bir sis denizine dönüştürdü. Doğanın sunduğu bu görsel şölen, güneş ışıklarının sis bulutlarıyla buluştuğu anlarda mest edici bir manzara ortaya çıkardı. Dron ile havadan kaydedilen görüntülerde, binalar ve yollar sisin arasında kaybolurken, şehir silüeti adeta bulutların arasında süzülen bir tabloyu andırdı. Güneşin sisin üzerinden yükselerek ortaya çıkardığı eşsiz manzara görenleri kendine hayran bıraktı.