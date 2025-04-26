Elazığ'da Su Yılanı Balık Avladı

Elazığ'da su yılanı balık avlarken görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'da, su yılanı derede balık avlarken görüntülendi.
Kızılay Mahallesi'nde bulunan Şorşor deresinde su yılanı görüntülendi. Derede kıvrılarak ilerleyen su yılanı, önüne aldığı balığı avlamaya çalıştı bir süre balığın peşinden koşan yılan, daha sonra yeşillikler arasına girerek gözden kayboldu.
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